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Keren! Dua UMKM dari Balikpapan Melangkah ke Pasar Global, Ini Produk Unggulannya

Keren! Dua UMKM dari Balikpapan Melangkah ke Pasar Global, Ini Produk Unggulannya
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Produk UMKM dari Balikpapan, Kalimantan Timur kembali menunjukkan peluang untuk menembus pasar internasional. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BALIKPAPAN - Produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari Kalimantan Timur kembali menunjukkan peluang untuk menembus pasar internasional.

Dari Balikpapan, dua pelaku usaha melepas produk lokal untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, yakni Koperasi Kriya Inovasi Mandala dengan produk cocopeat block ke Taiwan dan PT Bungas Food Nusantara dengan produk herbal Wedang Dayak ke Malaysia dan Australia.

Ekspor tersebut menjadi bagian dari momentum sinergi peningkatan akses pasar ekspor UMKM yang berlangsung pada 12 September 2026.

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Kegiatan melibatkan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bea Cukai Balikpapan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Lembaga National Single Window (LNSW), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

Koperasi Kriya Inovasi Mandala melepas ekspor 23 ton cocopeat block dengan nilai USD7.360 dan tujuan Taiwan.

Produk berbahan dasar kelapa tersebut menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi komoditas lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

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Sementara itu, PT Bungas Food Nusantara mengirimkan 7 kilogram herbal Wedang Dayak ke Malaysia dengan nilai USD 429.

Perusahaan yang sama juga akan mengekspor 12 kilogram produk serupa ke Australia dengan nilai USD 450.

Dua ekspor UMKM dari Balikpapan ini menunjukkan produk yang berasal dari potensi daerah dapat memiliki pasar di berbagai negara

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