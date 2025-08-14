Keren! Pembalap Indonesia Fadillah Arbi Berlaga di MotoGP Kelas Moto3

jpnn.com, JAKARTA - Fadillah Arbi Aditama, pembalap Astra Honda yang saat ini bersaing di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 kelas Asia Production (AP) 250, mendapat kesempatan emas menjadi rider pengganti di MotoGP kelas Moto3.

Dengan begitu, Arbi menambah jajaran pembalap binaan Astra Honda yang bersaing di lintasan balap dunia.

Sebelumnya ada Dimas Ekky Pratama, Andi Farid Izdihar, Gerry Salim, dan saat ini yang tengah bersaing di GP Moto2, Mario Suryo Aji.

Sejatinya, Arbi sudah tiga kali menjadi pembalap wildcard di kelas Moto3 2024.

Performa Arbi di ARRC sangat baik, di mana rider asal Purworejo itu mengisi posisi pertama klasemen sementara di kelas AP250.

Selain itu, Arbi juga pernah podium pertama di FIM JuniorGP seri Catalunya.

Arbi bergabung dengan Honda Team Asia untuk menggantikan pembalap asal Thailand, Tatchakorn Buasri yang mengalami cidera bahu pada seri Sachsenring, Jerman.

Arbi pun bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Debutnya di GP Moto3 akan dimulai pada 15-17 Agustus 2025 dalam rangkaian MotoGP di Red Bull Ring, Spielberg, Austria.