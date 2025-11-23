Keren, Pertamina Eco RunFest 2025 dapat Pengakuan Internasional Dari World Athletics

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pertamina Eco RunFest 2025 sukses digelar di Gelora Bung Karno, Istora Senayan Jakarta pada Minggu (23/11).

Diikuti sebanyak 14.000 pelari dengan perincian 6.300 peserta kategori Fun Run 5K, 3.800 peserta kategori 10K, sebanyak 2.200 peserta kategori family 1,5K, dan 1.700 peserta Half Marathon 21K.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memberikan apresiasi kepada seluruh peserta lari di ajang Pertamina Eco RunFest 2025.

Menurut Simon, berdasarkan penelitian dari International Journal of Environmental Research & Public Health seseorang yang rutin berlari minimal 75 menit setiap pekan, harapan hidupnya bertambah 12 Tahun.

“Jadi, selamat semua yang berlari pagi ini, semoga panjang umur dan sehat selalu,” kata Simon.

Dia mengatakan Pertamina Eco RunFest tahun ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan event lari dengan menghadirkan inovasi besar, yaitu bebas karbon pertama di mana seluruh jejak emisi dari kegiatan pelari, panggung hiburan, hingga aktivitas festival, 100 persen diimbangi melalui program carbon offset Pertamina.

Diketahui Eco RunFest 2024 lalu merupakan event lari karbon netral pertama di Indonesia.

Simon melanjutkan, seluruh sampah dan limbah dari Eco RunFest akan diolah kembali menjadi produk bernilai, sehingga kegiatan kita hari ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan.