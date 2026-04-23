Kereta Api Dinilai Mampu Berantas ODOL & Menekan Biaya Logistik
jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting upaya mengatasi truk over dimension overloading (ODOL) di jalan nasional.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bahkan, pemerintah telah berkomitmen memberantas truk kelebihan muatan di jalan nasional, lewat program Zero ODOL yang akan berlaku Januari 2027 mendatang.
“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY di Jakarta, Rabu (22/4).
AHY menjelaskan pengembangan perkeretaapian juga untuk menekan biaya transportasi logistik.
Termasuk juga mengurangi kepadatan di jalan nasional yang selama ini didominasi truk ODOL.
Karena itu, AHY mengaku pemerintah akan membangun jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.
Pemerintah juga mewacanakan membangun jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- Mantap! Pelindo Terminal Petikemas Tunjukkan Kinerja Positif di Tengah Gejolak Global
- Triwulan I 2026: KAI Logistik Kelola 3,6 Juta Ton Barang, Angkutan Peti Kemas Naik 24%
- Tidak Ada Perubahan Besar yang Lahir Tanpa Sebuah Mimpi
- Bertemu Direksi PT KAI, Gubernur Fakhiri Bakal Hadirkan Kereta Api di Papua
- Optimalisasi Layanan, IPC TPK Mencatatkan 850 Ribu TEUs Pada Triwulan I 2026
- 3 Berita Artis Terheboh: AHY Jadi Saksi Pernikahan Teuku Rassya, Tamara Cuma Jadi Tamu Undangan