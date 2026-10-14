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Keributan Berujung Pembacokan di Arcamanik Bandung, Polisi Buru Pelaku

Keributan Berujung Pembacokan di Arcamanik Bandung, Polisi Buru Pelaku
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Pembacokan. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Keributan terjadi di Jalan Pesantren, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung pada Minggu (11/10/2026) malam.

Satu orang pria dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam.

Kanit Reskrim Polsek Arcamanik Iptu Ridwan mengatakan kejadian ini bermula saat korban bersama teman-temannya tengah melaju di Jalan Pesantren. Setibanya di TKP, mereka berpapasan dengan sekelompok orang.

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"Nah, pas itu di jalan mungkin ada masalah. Gesekan gitu. Kejadian di situ. Jadi, keributan bacok-bacokan (terus) kabur," kata Ridwan saat dikonfirmasi, Rabu (14/10) malam.

Akibatnya, satu orang dilaporkan terluka terkena sabetan senjata tajam. Pihaknya telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP.

Saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan. Jajaran reserse Polsek Arcamanik pun tengah memburu pelaku yang kabur setelah kejadian.

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"Kami masih penyelidikan, ngumpulin CCTV dan informasi. Pelakunya kabur," ucapnya.

Di sisi lain, Ridwan membantah adanya informasi di media sosial yang menyatakan peristiwa itu adalah aksi begal.

Polisi memburu pelaku pembacokan seorang pria yang berawal dari keributan di Jalan Pesantren, Sukamiskin, Kota Bandung. Begini kronologi kejadiannya.

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