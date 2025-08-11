Kericuhan di Stadion Gelora Madura, Suporter Persis Solo Ditangkap

jpnn.com - PAMEKASAN – Pertandingan Madura United FC vs Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada Sabtu (9/8) diwarnai kerusuhan.

Pada laga Super League 2025/2026 itu, Persis Solo mampu mengalahkan Madura United dengan skor akhir 2-1.

Berkaitan dengan kericuhan yang terjadi, aparat kepolisian Polres Pamekasan, Jawa Timur menangkap seorang suporter.

Suporter berinisial EYP ditangkap karena diduga menjadi provokator kericuhan pada laga Madura United FC vs Persis Solo.

"Pelaku yang kami tangkap berinisial EYP (20) warga Desa Ngabean, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar," kata Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi di Pamekasan, Minggu (10/8) malam.

Dia menuturkan, oknum yang ditangkap polisi itu merupakan suporter Persis Solo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, suporter ini datang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dalam keadaan mabuk minuman keras jenis ciu.

"Akibat ulah suporter ini, kericuhan terjadi saat pertandingan berlangsung antara Madura United FC dengan Persis Solo," kata Jupriadi.