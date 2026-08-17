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Kericuhan Seusai Pengibaran Bendera Bulan Bintang saat Hari Damai Aceh DIusut Polisi

Kericuhan Seusai Pengibaran Bendera Bulan Bintang saat Hari Damai Aceh DIusut Polisi
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Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kericuhan aksi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh usai mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, di Banda Aceh, Senin (17/8/2026). ANTARA/Rahmat Fajri

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mulai mengusut insiden kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

Pengusutan kasus itu disampaikan langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan di Banda Aceh, Senin (17/8/2026).

Kericuhan Seusai Pengibaran Bendera Bulan Bintang saat Hari Damai Aceh DIusut PolisiKapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan (berdiri kanan) berupaya menenangkan massa di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). ANTARA/M Haris SA

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"Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian kemarin di Masjid Raya Baiturrahman," kata Irjen Ruddi Setiawan.

Irjen Ruddi menyampaikan hal itu kepada wartawan seusai mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Walakin, dia belum menjelaskan secara rinci peristiwa maupun dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan kepolisian.

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Kericuhan sebelumnya terjadi dalam kegiatan zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman pada Sabtu (15/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah massa mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Polda Aceh mulai mengusut kericuhan seusai pengibaran Bendera Bulan Bintang saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

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