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Kerikil Subhan

Oleh: Dahlan Iskan

Kerikil Subhan
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Nama Subhan Palal melejit setinggi langit: sejak Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan (suket) pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA tidak sah.

"Sudah waktunya Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon wapres ke MPR untuk dipilih salah satunya," ujar Subhan dalam wawancaranya dengan wartawan senior Hersubeno Arief.

Kerikil Subhan
Subhan Palal saat menemui saya beberapa tahun yang lalu.--

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Saya pun menghubungi Subhan. Kemarin malam. Tidak sulit. Justru ia yang kemudian menelepon saya.

"Saya, kan, pernah ke rumah Pak Dahlan," katanya.

Subhan lantas kirim foto kenangan kala itu. Juga kirim foto mesin pembangkit listrik yang ia bawa ke rumah.

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Waktu itu ia datang bersama seorang alumnus ITS yang menciptakan mesin tersebut. Keduanya sampai mengusung mesin tersebut ke rumah agar saya melihat sendiri buktinya.

Sebelum itu saya memang meragukan penemuan itu. Pun saat mesinnya dibawa ke rumah. Mesin itu saya anggap bertentangan dengan hukum kekekalan energi.

Nama Subhan Palal melejit setinggi langit: sejak Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka setara SMA tidak sah.

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