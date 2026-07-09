Kerim Memija, Bek Eropa yang Siap Tutup Celah Lini Belakang Persija Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Persija kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan bek sayap asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija.
Kerim diproyeksikan menjadi senjata baru di sisi pertahanan untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Pemain 30 tahun itu diikat kontrak selama dua musim. Rekam jejaknya di Eropa menjadi alasan kuat Persija menjatuhkan pilihan kepada Memija, demi memperkuat lini belakang sekaligus menambah daya gedor dari sektor sayap.
Memija bukan nama sembarangan. Dia memulai karier profesional bersama FK Željezniar sebelum merantau ke Denmark membela Vejle BK dan Hobro IK.
Setelah itu, kariernya berlanjut di Kroasia bersama NK Varaždin hingga akhirnya menjadi andalan HŠK Zrinjski Mostar.
Selama membela Zrinjski, Memija sukses membantu klub meraih sejumlah gelar domestik dan merasakan atmosfer kompetisi antarklub Eropa.
Pengalaman itulah yang diharapkan mampu membawa mental juara ke ruang ganti Persija.
Tak hanya bersinar di level klub, Memija juga pernah memperkuat Timnas Bosnia dan Herzegovina di berbagai kelompok usia.
Persija Jakarta mengumumkan pemain baru asal Bosnia dan Herzegovina, Kerim Memija. Bek sayap itu dikontrak selama dua musim.
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