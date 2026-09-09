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Kerim Memija Bidik Kemenangan Kedua Persija Melawan Persib

Kerim Memija Bidik Kemenangan Kedua Persija Melawan Persib
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Pemain Persija Jakarta Kerim Memija saat ditemui seusai berlatih di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija sangat antusias untuk menatap pekan kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

Pesepak bola kelahiran 6 Januari 1996 itu menilai tim berjuluk Maung Bandung tersebut patut diwaspadai mengingat status mereka sebagai juara bertahan.

Terbukti di laga perdana skuad asuhan Igor Tolic tersebut mampu bangkit dengan mengalahkan PSM Makassar 3-1.

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“Menurut saya, ada alasan mengapa mereka pernah menjadi juara tiga kali. Mereka tim yang bagus,” ujar pemain asal Bosnia Herzegovina itu.

“Saya ingin mengatakan kami akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk mencoba mengalahkan mereka,” imbuhnya.

Bagi Kerim saat ini Persija Jakarta sudah ada di jalur yang tepat untuk bisa membungkus kemenangan melawan Persib Bandung.

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Pada laga perdana tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor 1-0 dalam laga tandang melawan Borneo FC.

Raihan hasil positif tersebut menjadi modal berharga tim asuhan Shin Tae-yong untuk bisa mempersembahkan kemenangan kedua di hadapan publik sendiri.

Pemain Persija Jakarta Kerim Memija sangat antusias untuk menatap pekan kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

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