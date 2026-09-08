menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kerim Memija Ungkap Rahasia Kepercayaan Diri Persija Menjelang Hadapi Persib

Kerim Memija Ungkap Rahasia Kepercayaan Diri Persija Menjelang Hadapi Persib

Kerim Memija Ungkap Rahasia Kepercayaan Diri Persija Menjelang Hadapi Persib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Persija Jakarta Kerim Memija seusai berlatih di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengaku siap tempur menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Bagi pesepak bola kelahiran 6 Januari 1996 itu, laga melawan Maung Bandung sangat penting dalam perjalanan Persija meraih gelar juara pada akhir musim.

Pemain asal Bosnia  itu menilai tim asuhan Shin Tae-yong saat ini sangat fokus menatap laga akbar tersebut.

Baca Juga:

Rizky Ridho dan kolega tidak terpengaruh dengan kondisi fisik yang cukup melelahkan seusai melakoni laga tandang melawan Borneo FC.

“Perjalanan kami cukup berat, terutama saat perjalanan pulang. Kami semua agak kelelahan dan kurang tidur,” ujar kelahiran Sarajevo itu.

“Cukup melelahkan setelah kami naik pesawat terus melanjutkan perjalanan darat yang sangat panjang dengan bus. Sungguh perjalanan yang luar biasa melelahkan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Bagi Memija, modal kemenangan 1-0 atas Borneo FC sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya.

Pada laga tersebut, Kerim Memija mengirimkan umpan silang terukur kepada Alexander Jeremejeff untuk menjebol gawang Pesut Etam yang dikawal Kadu Monteiro.

Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengaku siap tempur menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27, Sabtu (12/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co