Kerim Memija Ungkap Rahasia Kepercayaan Diri Persija Menjelang Hadapi Persib

jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengaku siap tempur menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Bagi pesepak bola kelahiran 6 Januari 1996 itu, laga melawan Maung Bandung sangat penting dalam perjalanan Persija meraih gelar juara pada akhir musim.

Pemain asal Bosnia itu menilai tim asuhan Shin Tae-yong saat ini sangat fokus menatap laga akbar tersebut.

Rizky Ridho dan kolega tidak terpengaruh dengan kondisi fisik yang cukup melelahkan seusai melakoni laga tandang melawan Borneo FC.

“Perjalanan kami cukup berat, terutama saat perjalanan pulang. Kami semua agak kelelahan dan kurang tidur,” ujar kelahiran Sarajevo itu.

“Cukup melelahkan setelah kami naik pesawat terus melanjutkan perjalanan darat yang sangat panjang dengan bus. Sungguh perjalanan yang luar biasa melelahkan,” imbuhnya.

Bagi Memija, modal kemenangan 1-0 atas Borneo FC sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya.

Pada laga tersebut, Kerim Memija mengirimkan umpan silang terukur kepada Alexander Jeremejeff untuk menjebol gawang Pesut Etam yang dikawal Kadu Monteiro.