menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kerja Kemanusiaan EMT BSMI di Gaza Diangkat Menjadi Kajian Ilmiah dalam ICONHUM 2025

Kerja Kemanusiaan EMT BSMI di Gaza Diangkat Menjadi Kajian Ilmiah dalam ICONHUM 2025

Kerja Kemanusiaan EMT BSMI di Gaza Diangkat Menjadi Kajian Ilmiah dalam ICONHUM 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara The 1st International Conference on Humanity and Global Solidarity (ICONHUM 2025) yang digelar oleh Bulan Sabit Merah Indonesia. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menggelar panggung ilmiah melalui The 1st International Conference on Humanity and Global Solidarity (ICONHUM 2025).

Kegiatan itu membagikan pengalaman dan kerja-kerja kemanusiaan Tim Emergency Medidcal Team (EMT) di Gaza, Palestina.

Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari mengatakan bahwa selama ini banyak pengalaman dan praktik klinis para relawan medis Indonesia di Gaza yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Baca Juga:

Padahal, pengalaman mereka saat menjadi relawan di Gaza bernilai ilmiah tinggi.

ICONHUM 2025 pun disebut menjadi ruang penting untuk mengubah pengalaman tersebut menjadi kontribusi akademik yang bisa memperkaya literatur medis dan kemanusiaan internasional.

“Setiap tindakan medis yang dilakukan di Gaza baik operasi darurat, penanganan trauma, penyembuhan luka kompleks, sampai misi evakuasi adalah ilmu,” ujar Djazuli di TB Simatupang, pada Senin (23/11).

Baca Juga:

“Ilmu yang lahir dari penderitaan, keberanian, dan dedikasi. Sudah saatnya pengalaman itu masuk ke jurnal, konferensi, dan kajian akademik sebagai bagian dari kontribusi Indonesia untuk dunia "

Dia menjelaskan bahwa melalui ICONHUM 2025, para dokter, perawat, dan tenaga medis yang pernah bertugas di Gaza mempresentasikan temuan klinis, metode penanganan trauma perang.

ICONHUM 2025 membagikan pengalaman dan kerja-kerja kemanusiaan Tim Emergency Medidcal Team (EMT) di Gaza, Palestina.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI