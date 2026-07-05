Kerja Keras Para Duta Keselamatan Astra Honda Membuahkan Hasil

jpnn.com, JAKARTA - Kampanye keselamatan berkendara yang digerakkan para duta keselamatan Astra Honda berhasil menarik perhatian publik.

Kreativitas mereka dalam menyampaikan pesan safety riding di media sosial, mencatatkan 4,8 juta tayangan dari warganet di berbagai daerah Indonesia.

Capaian tersebut diraih melalui 247 konten digital yang diproduksi peserta dalam rangkaian Safety Riding Camp (SRC) 2026, yang digelar Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM).

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Program diikuti 128 duta keselamatan berkendara hasil seleksi regional yang berlangsung sejak April 2026.

Memasuki babak akhir, sebanyak 53 peserta terbaik tengah mempersiapkan diri menghadapi final SRC 2026, yang akan berlangsung pada 7-9 Juli di Astra Honda Motor Safety Riding & Training Center Deltamas, Bekasi, Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, hanya 36 peserta yang akan lolos ke puncak kompetisi.

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Para finalis berasal dari siswa dan guru SMA/sederajat di enam Safety Riding Lab Astra Honda, mahasiswa dari dua perguruan tinggi, hingga guru PAUD dari Medan, Yogyakarta, dan Karawang.

Ketua Yayasan AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan media sosial menjadi sarana efektif untuk memperluas edukasi keselamatan berkendara, terutama dengan melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan.