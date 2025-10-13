Kerja Sama AQUA-DMI-Masjid Istiqlal Berangkatkan Umrah Khadimatul Masjid

jpnn.com, JAKARTA - AQUA kembali berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Masjid Istiqlal dalam menyelenggarakan program umrah bagi khadimatul masjid yang tahun ini diawali dengan acara pelepasan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Program ini melanjutkan manfaat yang diterima peserta tahun pertama dan menjadi apresiasi atas dedikasi para khadimatul masjid di seluruh Indonesia.

Tahun ini sebanyak 23 khadimatul masjid dari berbagai wilayah di DKI Jakarta dan Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci, melanjutkan keberhasilan program tahun sebelumnya yang telah memberangkatkan 20 peserta.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dijalankan AQUA bersama DMI dan Masjid Istiqlal.

“Dalam ajaran Islam, kita diminta untuk membantu dan membela mustadh’afin atau kaum yang lemah. Bagaimana kita menjadi solusi jika dalam keadaan yang sulit? Seyogyanya kehadiran masjid seharusnya menjadi rumah yang berfungsi untuk membantu seluruh umat,” katanya.

“Inisiatif seperti ini sangat mulia, karena tidak hanya memberikan kesempatan untuk beribadah ke Tanah Suci, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para khadimatul masjid yang menjaga rumah Allah dengan penuh keikhlasan. Kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga keagamaan seperti ini menunjukkan bahwa semangat tolong-menolong dalam kebaikan dapat diwujudkan secara nyata bagi kemaslahatan umat.” ujar Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal.

Pesan ini sejalan dengan semangat di balik program umrah khadimatul masjid. Ibadah

umrah memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Muslim, namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menunaikannya, termasuk para khadimatul masjid yang selama ini dengan tulus menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah Allah.