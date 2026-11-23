jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kemitraan dengan Jepang memiliki nilai ekonomi yang besar.

Sebab, kerja sama tersebut menyentuh salah satu kerentanan utama perekonomian nasional, yakni tingginya ketergantungan terhadap energi impor.

Sepanjang semester pertama 2026, defisit perdagangan migas Indonesia mencapai USD15,77 miliar, sehingga pengembangan energi alternatif menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut dia, kolaborasi yang mencakup pengembangan biodiesel B50, bioetanol, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) berpotensi memperkuat industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

“Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi biodiesel, mempercepat pengembangan bioetanol generasi kedua dari limbah pertanian. momentum menuju kedaulatan energi,” tuturnya.

Dia menjelaskan pengembangan biodiesel telah memberikan kontribusi terhadap penghematan devisa nasional.

Hingga September 2026, penyerapan biodiesel domestik mencapai 11,92 juta kiloliter, dengan potensi penghematan devisa bruto sepanjang tahun sebesar USD6,37 miliar.

Sementara itu, pembangunan PLTS 100 GW diperkirakan membutuhkan investasi sekitar USD51 miliar hingga USD78 miliar dalam lima tahun dan berpotensi menciptakan sekitar 118 ribu pekerjaan hijau.