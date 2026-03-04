menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Internet » Kerja Sama Digital RI-AS, IBSW Soroti Pentingnya Perlindungan Data

Kerja Sama Digital RI-AS, IBSW Soroti Pentingnya Perlindungan Data

Kerja Sama Digital RI-AS, IBSW Soroti Pentingnya Perlindungan Data
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seskab Tedy Indra Wijaya bersama Menkomdigi Meutya Hahid dalam sebuah acara di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mendukung pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital terkait jaminan keamanan data konsumen Indonesia dalam kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dukungan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran publik mengenai potensi aliran data pribadi ke luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan bahwa mekanisme transfer data dalam kerangka ART tidak akan melemahkan perlindungan data pribadi warga negara.

Baca Juga:

Dia memastikan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi payung hukum utama.

“Ya, artinya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tetap berlaku. Jadi kita akan tetap melindungi data-data warga negara kita,” ujar Meutya kepada awak media selepas peluncuran Sahabat-AI, beberapa waktu lalu.

Menurut Meutya, mekanisme transfer data tersebut merupakan kelanjutan praktik yang selama ini berlangsung melalui layanan digital global.

Baca Juga:

Dia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan data pribadi warga kepada pihak lain tanpa persetujuan individu.

Chairman IBSW Nova Andika, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan data pribadi.

IBSW dukung jaminan keamanan data konsumen RI dalam kerja sama digital dengan AS.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co