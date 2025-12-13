menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kerja Sama Indonesia-Kanada, GAPMMI Optimistis Ekspor Bisa Naik 2 Kali Lipat

Kerja Sama Indonesia-Kanada, GAPMMI Optimistis Ekspor Bisa Naik 2 Kali Lipat

Kerja Sama Indonesia-Kanada, GAPMMI Optimistis Ekspor Bisa Naik 2 Kali Lipat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman terkait ICA-CEPA. Foto: Dokumentasi GAPMMI.

jpnn.com, JAKARTA - Penandatanganan perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) membawa angin segar bagi dunia usaha tanah air.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman menyoroti poin dalam kerja sama terkait tarif bea masuk, yang dinilai menguntungkan pelaku bisnis di Indonesia.

"Indonesia-Kanada CEPA ini milestone baru bagi Indonesia dan Kanada untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kerja sama yang lebih baik lagi, karena 90 persen lebih nanti tarif perdagangan itu dari Indonesia-Kanada itu di-open."

Baca Juga:

"Jadi 0 persen," kata Adhi saat ditemui dalam agenda Momentum Jakarta, di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Adhi tidak menampik fakta saat ini neraca perdagangan Indonesia di sektor agrikultur dengan Kanada masih mengalami defisit (minus).

Indonesia masih banyak mengimpor produk pertanian dari negara di Amerika Utara tersebut, seperti gandum, kentang, daging, hingga ikan.

Baca Juga:

"Kalau dari sisi perdagangan di agriculture, Indonesia memang masih minus ya. Karena kita banyak impor produk-produk agriculture dari Kanada. Mulai dari gandum, kentang, ikan, dan lain sebagainya," tuturnya.

Kendati demikian, Adhi justru melihat defisit ini dari sudut pandang strategis.

Akses pasar ke Kanada bakal lebih luas menyusul implementasi ICA-CEPA, GAPMMI optimistis ekspor naik dua kali lipat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI