menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kerja Sama Pertamina & Toyota Kembangkan Bioetanol Dinilai Langkah Cerdas

Kerja Sama Pertamina & Toyota Kembangkan Bioetanol Dinilai Langkah Cerdas

Kerja Sama Pertamina & Toyota Kembangkan Bioetanol Dinilai Langkah Cerdas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Pertamina. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip menilai rencana Toyota mengembangkan ekosistem bioetanol di Indonesia, mendapat tanggapan positif.

Rencana kerja sama Pertamina-Toyota merupakan hasil kunjungan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu ke Jepang, pada awal November 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen bertemu Masahiko Fukushima, CEO of Asia Region, Toyota Motor Corporation.

Baca Juga:

Menurutnya rencana yang akan ditindaklanjuti dengan pembentukan joint venture antara Pertamina dan Toyota paling lambat 2026, merupakan langkah bisnis yang cerdas.

“Saya kira betul (langkah cerdas). Karena nanti bioetanol yang diproduksi Pertamina akan lebih match dan tepat dengan teknologi pada mayoritas kendaraan bermotor roda empat yang dikembangkan di Indonesia. Karena mayoritas kendaraan roda empat di Indonesia kan produksi Toyota,” ujar Sunarsip.

Dari sisi ekonomi, Sunarsip menyebut, pengembangan bioetanol, akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.

Baca Juga:

Selain itu, pemanfaatan resource di dalam negeri, tentu akan menimbulkan efek domino terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Petani akan bisa memperloleh nilai manfaat yang besar, sebab meningkatnya kebutuhan etanol akan menaikkan demand terhadap bahan baku seperti singkong, tebu, dan sebagainya.

Pengembangan bioetanol, akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI