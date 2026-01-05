Kerugian Bencana Hidrometeorologi Capai Rp 6,5 Triliun

jpnn.com, LUBUK BASUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam mencatat kerugian bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu diperkirakan Rp 6,5 triliun.

Kerugian tersebut diakibatkan rusaknya rumah, fasilitas umum, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lainnya.

"Total kerugian diperkirakan Rp 6,5 triliun dan ini berdasarkan pendataan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, Senin, saat rapat koordinasi dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana alam di aula utama kantor bupati setempat.

Ia mengatakan kerugian itu dari kerusakan 1.729 rumah yang dilaporkan rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam. Kemudian tempat ibadah rusak 27 unit dan fasilitas pendidikan 121 unit.

Setelah itu ada 40 jembatan rusak. Demikian pula dengan lahan pertanian, jalan, perkantoran, ternak, dan lainnya, terdampak bencana tersebut.

"Seluruh data kerusakan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi lapangan oleh tim teknis terkait," kata Rahmat Lasmono.

Ia menambahkan bencana alam yang melanda Agam telah menimbulkan dampak signifikan, baik dari sisi kemanusiaan maupun kerusakan infrastruktur.

Bencana banjir bandang, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung melanda Agam pada akhir November 2025 telah mengakibatkan 165 orang meninggal dunia, yang tersebar di Kecamatan Malalak (16 orang), Matur (satu orang), Tanjung Raya (10 orang), Palupuh (satu orang), Palembayan (136 orang), dan Ampek Nagari (satu orang).