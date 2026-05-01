Kerusakan Tol Jagorawi Sudah Diatasi, Jasa Marga: Jalan Sudah Normal

Kerusakan Tol Jagorawi Sudah Diatasi, Jasa Marga: Jalan Sudah Normal
Petugas melakukan perbaikan terhadap ruas tol Jagorawi yang mengalami kerusakan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Marga merespons cepat insiden pecah ban sejumlah kendaraan di Tol Jagorawi arah Bogor, Jawa Barat pada Kamis (30/4) malam kemarin.

Jasa Marga juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan para pengguna jalan akibat kerusakan jalan tol tersebut.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyaman para pengguna Tol Jagorawi, kami langsung mengidentifikasi dan melakukan perbaikan Kamis malam,” ujar Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Widyatmiko Nursejati, Jumat (1/5).

Dia menyebut bahwa saat ini kerusakan jalan sudah dilakukan perbaikan dan pengguna sudah bisa menggunakan jalan seperti biasa.

Selain itu, Jasa Marga juga mengganti rugi atas kerusakan ban enam kendaraan akibat jalan tol rusak tersebut.

“Kerusakan jalan yang berada di Jagowari telah diperbaiki dan enam kendaraan yang melaporkan kerusakan ban mendapatkan penggantian atas kerusakan ban,” ujar dia.

Widyatmiko menekankan bahwa mereka akan terus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan.

“Kami akan senantiasa melakukan patroli di dalam kondisi hujan ini untuk memastikan jalan tol dalam kondisi baik,” kata dia.

Jasa Marga memastikan kerusakan di jalan tol Jagorawi yang menyebabkan sejumlah kendaraan rusak sudah diatasi.

