Kesabaran PBSI Habis, Leo/Bagas Dipecah Menjelang Thailand Open 2026

Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana saat berlaga pada ajang Orleans Masters 2026. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - PBSI akhirnya mengambil langkah tegas setelah performa duet Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tak kunjung stabil.

Pelatih ganda putra utama Pelatnas Cipayung Antonius Budi Ariantho memutuskan melakukan perombakan pasangan demi meningkatkan daya saing.

Leo kini kembali dipasangkan dengan Daniel Marthin, sementara Bagas akan berduet dengan Muh Putra Erwiansyah.

Juru taktik kelahiran 3 Oktober 1973 itu berharap perubahan ini mampu mengangkat kembali prestasi sektor ganda putra Indonesia.

"Kesempatan sudah cukup banyak kami berikan. Hasilnya memang ada yang baik, tetapi secara keseluruhan masih belum konsisten," ujar pria asal Pekalongan itu.

Penampilan awal Leo/Bagas sebenarnya sempat menjanjikan setelah menjuarai Korea Open 2025.

Pada ajang BWF Super 500 tersebut, pasangan berakronim LeGas itu keluar sebagai juara seusai mengalahkan wakil tuan rumah Seo Seung-jae/Kang Min-hyuk dengan skor 18-21, 21-9, 21-8.

Namun setelah itu, performa keduanya mengalami penurunan dan baru kembali naik podium pada Thailand Masters 2026.

