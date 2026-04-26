Kesaksian Habib Usman Soal Akad Nikah El Rumi dan Syifa Hadju

jpnn.com, JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya resmi menyatukan cinta dalam mahligai pernikahan.

Akad nikah pasangan selebritas itu digelar di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4).

Hadir sebagai pembaca doa, Habib Usman bin Yahya mengungkapkan bahwa akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju berjalan dengan khidmat.

"Acaranya sangat khidmat, tenang, dan El masya Allah pas kalimat ijab kabulnya tuh, tegas dan sekali doang. Sekali selesai," ungkap Habib Usman.

Suami Kartika Putri itu menyebut bahwa El Rumi sangat tegas dan lantang ketika mengucapkan ijab kabul.

"Iya, pas bilang, 'Saya terima nikahnya,' wah masya Allah. Tegas, berani, lantang. Sudah latihan kayaknya," sambungnya.

Namun, Habib Usman tidak menjelaskan dengan detail mengenai konsep yang diusung dalam prosesi akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju.

Dia hanya memastikan bahwa prosesi ijab kabul berjalan dengan lancar dan khidmat.