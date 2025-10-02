menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kesaksian Riko Melihat Kilang Minyak di Dumai Terbakar

Kesaksian Riko Melihat Kilang Minyak di Dumai Terbakar

Kesaksian Riko Melihat Kilang Minyak di Dumai Terbakar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampak api membumbung tinggi dari arah kilang minyak Pertamina Dumai. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - DUMAI - Kebakaran melanda kilang minyak Pertamina Dumai pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.

Warga setempat Riko mengatakan, terdengar ledakan keras hingga ke permukiman warga, memicu kepanikan dan membuat masyarakat berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber suara.

Dentuman keras terdengar sebelum api berkobar di area kilang.

Baca Juga:

“Kami dengar ledakan cukup keras satu kali seperti di atas rumah. Langsung keluar rumah. Rupanya tampak api berkobar dari kilang minyak Pertamina,” kata Riko.

Dari arah kilang api besar membumbung disertai kepulan asap tebal ke udara.

Sejumlah warga tampak hanya berani menyaksikan dari jauh.

Baca Juga:

“Takut kami dekat-dekat. Meledak pula nanti,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Dumai AKP Agung Rama Setiawan mengatakan pihaknya sudah dengan segera berada di lokasi kejadian.

Sementara itu Kasatreskrim Polres Dumai AKP Agung Rama Setiawan mengatakan saat ini pihaknya tengah berada di lokasi kejadian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI