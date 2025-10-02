Kesaksian Riko Melihat Kilang Minyak di Dumai Terbakar

jpnn.com - DUMAI - Kebakaran melanda kilang minyak Pertamina Dumai pada Rabu (1/10) sekitar pukul 21.00 WIB.

Warga setempat Riko mengatakan, terdengar ledakan keras hingga ke permukiman warga, memicu kepanikan dan membuat masyarakat berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber suara.

Dentuman keras terdengar sebelum api berkobar di area kilang.

“Kami dengar ledakan cukup keras satu kali seperti di atas rumah. Langsung keluar rumah. Rupanya tampak api berkobar dari kilang minyak Pertamina,” kata Riko.

Dari arah kilang api besar membumbung disertai kepulan asap tebal ke udara.

Sejumlah warga tampak hanya berani menyaksikan dari jauh.

“Takut kami dekat-dekat. Meledak pula nanti,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Dumai AKP Agung Rama Setiawan mengatakan pihaknya sudah dengan segera berada di lokasi kejadian.