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Kesaksian Sopir Pikap Bawa Kardus Berisi Mayat Perempuan, Sempat Curiga Ada Bau

Kesaksian Sopir Pikap Bawa Kardus Berisi Mayat Perempuan, Sempat Curiga Ada Bau
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SDS (31), pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya dibungkus kardus, digiring polisi ke Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (1/9/2026) malam. Foto: Dok. Mapolrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Jasad wanita berinisial SM (41 tahun) yang ditemukan terbungkus kardus di Babakan Ciparay, Kota Bandung, ternyata diangkut menggunakan mobil pikap bernomor polisi D 8683 EV.

Terduga pelaku, SDS (31), menyewa jasa ekspedisi online tersebut untuk membawa jenazah korban.

Sopir mobil pikap, Tegar, mengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB, dirinya mendapat orderan dari kawasan Andir dengan tujuan kawasan Kopo.

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Dia tidak menaruh rasa curiga sejak awal menjemput tersangka dengan mayat yang sudah dibungkus kardus itu.

Menurutnya, paket tersebut berukuran besar dan diletakkan di sisi jalan. Karena berat, Tegar diminta untuk membantu mengangkat paket yang berisi mayat perempuan.

"Waktu naik kan saya belum curiga itu-itu ya. Jadi saya bantu kayak sedikit mengangkat dikit gitu buat naikin," kata Tegar di Mapolrestabes Bandung, Selasa (1/9/2026) malam.

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Tegar pun memajukan kendaraannya. Dalam perjalanan, dia mencium bau aneh yang lama-lama menganggu indra penciumannya.

Akhirnya dia menanyakan isi paket tersebut kepada SDS. Terduga pelaku menyebut bahwa paket tersebut berisikan besi dan baju.

Sopir pikap Tegar mengubah detik-detik mengangkut kardus berisi jasad wanita di Bandung hingga akhirnya curiga dan meminta pelaku turun.

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