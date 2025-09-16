Kesaksian Warga Dengar Ledakan Tabung Gas: Dahsyat, Getarannya Hebat

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang ibu-ibu harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar serius akibat ledakan tabung gas melon yang terjadi di salah satu rumah warga.

Ledakan tabung gas tiga kilogram tersebut terjadi di Jalan Pacul VI, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Ketua RT 7, Indra mengatakan, peristiwa ledakan tabung gas terjadi pagi hari, Selasa (16/9) sekitar pukul 08.00 WIB.

Saat anggota keluarga sedang beraktivitas, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang besar hingga terasa getaran. Getaran itu terasa hingga ke rumah yang ada di belakang TKP.

“Tadi sekitar jam 8 pagi, saya lagi biasa beres-beres lingkungan, terus terjadi ledakan hebat. Keterangan dari warga sih, tetangga sekitar itu jam 7 pagi sudah bau gas ke tetangga. Lumayan besar (ledakannya), karena kami radius sekitar 50 meter aja ke depan,” kata Indra saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (16/9/2025).

Indra mengungkapkan, saat dirinya sedang bersih-bersih di halaman rumah, terdengar suara ledakan yang sangat besar.

Warga yang mendengar lantas mendatangi sumber suara dan mendapati kondisi bangunan rumah yang sudah hancur.

“Waktu saya lagi beres-beres di depan tuh, dahsyat getarannya hebat,” jelasnya.