Kriminal » Kesal Ditegur Konsumen, Kurir Paket Nekat Siram Air Keras ke 8 Karyawan Konveksi

Kesal Ditegur Konsumen, Kurir Paket Nekat Siram Air Keras ke 8 Karyawan Konveksi

Ilustrasi garis polisi di TKP penyiraman air keras. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, TASIKMALAYA - Seorang kurir paket ekspedisi berinisial D menyiramkan air keras kepada delapan orang pekerja konveksi di Jalan Ciakar, Kelurahan Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (4/5).

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Herman Saputra mengatakan, peristiwa penyiraman air keras kepada karyawan konveksi di Manonjaya ini berawal dari pelaku yang kesal ditegur atasannya berdasarkan laporan pengaduan pemilik konveksi.

Menurutnya, pemilik konveksi mengeluhkan paket yang tidak dikirim seluruhnya kepada pelanggan.

"Tersangka belum mengambil barang di ekspedisi dan mengatakan ke pemilik besok saja lagi diambil. Terus pemilik barang dan ekspedisi sudah berkomunikasi dan barang bisa diambil semua, sehingga korban komplain lalu tersangka ditegur oleh manager," kata Herman, Selasa (5/5).

Tersangka yang tersinggung, kemudian pada Senin malam datang ke lokasi konveksi sambil membawa dua botol air keras.

Air keras itu kemudian disiramkan tersangka kepada karyawan konveksi.

"Tersangka datang kemarin 18.30 WIB ke TKP dengan membawa diduga dua botol air keras disiram membabi buta. Korban delapan orang," ucapnya.

Pascakejadian, dua orang korban sudah pulang dari puskesmas, sedangkan enam lainnya dirujuk ke RSUD dr Soekardjo.

Seorang kurir paket di Tasikmalaya, nekat menyiramkan air keras kepada karyawan konveksi karena kesal ditegur oleh konsumen.

