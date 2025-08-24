Kesal Karyanya Dibajak, Ivan Gunawan: Berikan Aku Keluasan Hati

menu
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan kesal karena salah satu karya miliknya yakni hijab dibajak oleh orang lain.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menunjukkan barang yang telah dipalsukan oleh pelaku.

"Ya Allah, karya aku dibajak," ungkap Ivan Gunawan, Jumat (22/8).

Pria yang karib disapa Igun itu mengungkap brand miliknya yaitu Mandjha dipalsukan oleh pedagang yang berjualan secara online.

Ivan Gunawan berharap masyarakat, khususnya pelanggan tidak tertipu dengan barang KW alias palsu tersebut.

"Berikan aku keluasan hati untuk melihat kenyataan ini, semoga mereka yang memang mencintai karya saya tidak membeli barang KW," ucap host Brownis itu.

Menurut Ivan Gunawan, pedagang yang menjual barang palsu itu sempat melakukan siaran langsung.

Dia menyayangkan pelaku karena sudah tidak tahu malu meski telah merugikan karya orang lain.

