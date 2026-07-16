Kesalahan Servis Masih Jadi PR Besar Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V Cup 2026

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan saat melakoni laga perdana SEA V Cup 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu mengawali ajang voli Asia Tenggara dengan kemenangan 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) atas Kamboja di Candon City Arena, Kamis (16/7/2026).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Lardi menilai Farhan Halim dan kolega masih kurang fokus saat melakukan servis.

Menurutnya, beberapa pemain yang memiliki servis keras masih kerap melakukan kesalahan sehingga lawan mendapat poin dengan mudah.

"Secara penampilan para pemain sudah bagus. Namun, mereka masih kurang fokus saat melakukan serve.”

"Banyak pemain yang masih melakukan kesalahan," ujar pria asal Jawa Timur itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (16/7).

Pada laga ini, Boy Arnes Arabi menjadi pencetak poin terbanyak setelah mengoleksi 14 angka.

Farhan Halim juga tampil impresif dengan sumbangan 13 poin.