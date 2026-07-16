menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Kesalahan Servis Masih Jadi PR Besar Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V Cup 2026

Kesalahan Servis Masih Jadi PR Besar Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V Cup 2026

Kesalahan Servis Masih Jadi PR Besar Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V Cup 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Rama Fazza Fauzan saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 di Candon City Arena, Kamis (16/7).? Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan saat melakoni laga perdana SEA V Cup 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran itu mengawali ajang voli Asia Tenggara dengan kemenangan 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) atas Kamboja di Candon City Arena, Kamis (16/7/2026).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Lardi menilai Farhan Halim dan kolega masih kurang fokus saat melakukan servis.

Baca Juga:

Menurutnya, beberapa pemain yang memiliki servis keras masih kerap melakukan kesalahan sehingga lawan mendapat poin dengan mudah.

"Secara penampilan para pemain sudah bagus. Namun, mereka masih kurang fokus saat melakukan serve.” 

"Banyak pemain yang masih melakukan kesalahan," ujar pria asal Jawa Timur itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (16/7).

Baca Juga:

Pada laga ini, Boy Arnes Arabi menjadi pencetak poin terbanyak setelah mengoleksi 14 angka.

Farhan Halim juga tampil impresif dengan sumbangan 13 poin.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Lardi ungkap kelemahan anak asuhannya di laga pertama kontra Kamboja, Kamis (16/7)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI