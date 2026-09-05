Kesan Nadeo Argawinata Bawa Persija Menang di Kandang Borneo FC

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengamankan poin penuh dari lawatan pada pekan pertama Super League 2026/27 melawan Borneo FC.

Dalam laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9), gol tunggal Alexander Jeremejeff pada menit ke-45+1 menjadi penentu tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Pada laga ini tercatat bukan Jeremejeff yang menjadi pemain terbaik pertandingan.

Tercatat Nadeo Argawinata mendapat predikat man of the match laga seusai tampil apik di laga melawan mantan timnya.

Melansir dari laman I.League tercatat pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu tercatat mampu bikin sembilan penyelamatan dalam 90 menit pertandingan.

Nadeo mengaku senang bisa membawa timnya meraih kemenangan dan mencatatkan clean sheet.

Pria asal Kediri itu berharap tren positif tersebut bisa berlanjut di laga-laga berikutnya untuk terus menjaga asa Persija meraih gelar juara.

“Pertandingan yang tidak mudah, terlebih saya datang kembali ke sini dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para penggemar,” ujar pemain bertinggi badan 189 cm itu.