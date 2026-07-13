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Kesedihan Abdel Achrian Setelah Kepergian Temon

Kesedihan Abdel Achrian Setelah Kepergian Temon
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Abdel dan Temon. Foto: Instagram/abdelachrian

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Abdel Achrian merupakan salah satu sahabat yang paling berduka atas kepergian Temon.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah emotikon menangis ketika mengetahui sahabatnya itu telah berpulang.

"Mon...," tulis Abdel Achrian disertai emotikon menangis, Minggu (12/7).

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Selain itu, pelawak berusia 55 tahun tersebut juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Temon.

Abdel Achrian mengucapkan selamat jalan kepada komedian yang bertahun-tahun menjadi rekannya tersebut.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Selamat jalan Mon," tambahnya.

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Adapun Abdel Achrian belum bisa melayat ke rumah duka Temon lantaran sedang berada di luar negeri.

Diketahui, Simson Rarameha Ngadang alias Temon meninggal dunia pada di RSUD Mampang Prapatan pada Minggu (12/7/2026) pagi.

Komedian Abdel Achrian merupakan salah satu sahabat yang paling berduka atas kepergian Temon.

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