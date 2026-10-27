Kesehatan Kulit & Hasil Alami jadi Tren Kemewahan Modern, Simbol Status Sosial Baru

jpnn.com, JAKARTA - Definisi kemewahan dan status sosial di era modern mengalami pergeseran paradigma yang signifikan.

Jika sebelumnya gaya hidup luxury identik dengan pemakaian barang bermerek (branded), jam tangan mewah, atau logo yang mencolok, kini fokusnya telah beralih pada investasi diri sendiri (self-investment).

Simbol kemewahan modern (The New Meaning of Luxury) kini tercermin dari kondisi tubuh yang fit, rambut yang terawat, serta kulit wajah yang sehat, kencang, dan awet muda secara alami (aging gracefully).

Perubahan tren ini turut mengubah preferensi dalam dunia perawatan estetika medis. Tren lama yang mengejar hasil instan seperti wajah dengan volume berlebihan (overfilled) atau ekspresi kaku kini mulai ditinggalkan.

Konsumen modern lebih memilih perawatan pencegahan (preventive care) dan regenerasi jaringan kulit (tissue regeneration) yang mengutamakan kualitas serta memberikan hasil bertahap dan natural.

"Sebagai praktisi medis, aspek keamanan produk berizin resmi yang didukung oleh jurnal dan penelitian ilmiah selalu menjadi prioritas tertinggi saya sebelum merekomendasikan sebuah perawatan ke pasien," tegas dokter estetika dari BMDERMA Clinic dr. Latisha Lubianca, M.Biomed (AAM), Selasa (27/10).

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Secara biologis, sejak memasuki pertengahan usia 20-an, tubuh manusia kehilangan sekitar 1% hingga 1,5% kolagen setiap tahunnya. Penurunan kolagen dan elastin ini memicu berkurangnya kekencangan kulit (skin laxity), munculnya garis halus, hingga wajah yang tampak kendur.

Penggunaan krim atau skincare topikal umumnya hanya bekerja di permukaan dan tidak dapat menembus lapisan dermis tempat produksi kolagen berlangsung.