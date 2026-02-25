Kesejahteraan Atlet Jadi Prioritas, Kemenpora Sosialisasi Dana Pensiun hingga Youth Camp

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir resmi memulai sosialisasi program unggulan Jagoan Kemenpora 2026.

Program ini dirancang sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjamin masa depan atlet nasional serta meningkatkan kualitas pemuda Indonesia melalui berbagai inisiatif strategis.

Salah satu poin paling krusial dalam program ini adalah penyediaan dana pensiun bagi atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus rantai masalah kesejahteraan atlet pascapensiun yang selama ini sering menjadi perhatian publik.

"Kami ingin para pahlawan olahraga Tanah Air tidak lagi merasa khawatir akan masa depan mereka setelah berhenti bertanding. Dana pensiun ini adalah bentuk apresiasi dan perlindungan negara," ujar Erick Thohir dalam acara sosialisasi di Jakarta, Rabu (25/2).

Menpora menyampaikan program besar Kemenpora tidak hanya mepiputi dana penisun, tetapi juga bidang kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, pemudayaan olahraga di masyarakat, hingga pembinaan atlet usia dini, dana pensiun atlet hingga Training of Trainers (ToT) untuk atlet disabilitas.

Untuk bidang kepemudaan, Menpora Erick menyampaikan bahwa tahun ini Kemenpora memiliki program baru seperti Youth Camp yang akan menggabungkan seluruh program kepemudaan yang ada di Kemenpora, dan disinergikan dengan daerah.

Selain itu juga ada Indonesia Youth Summits yang akan dilaksanakan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk mencetak pemuda yang memiliki kontribusi untuk bangsa, Kemenpora juga akan ada program lomba debat dan pidato yang akan menjadi akses buat anak muda kita menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk bangsa Indonesia.

"Untuk program kepemudaan kita ingin fokus menjalankan program yang sesuai dengan kondisi anak muda. Seperti Youth Camp, Indonesia Youth Summits hingga lomba debat dan pidato untuk anak muda," kata Menpora Erick.