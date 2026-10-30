Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas, Ekosistem Transportasi Harus Lebih Aman

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja memperluas perannya dalam mendukung keselamatan transportasi nasional. Tidak hanya fokus pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan, perusahaan kini memperkuat peran sebagai protection provider melalui upaya pencegahan kecelakaan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, transformasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem keselamatan transportasi Indonesia.

Melalui tema Beyond Compensation: Membangun Ekosistem Keselamatan Transportasi Indonesia, Jasa Raharja mengusung semangat From Payer to Protector, From Protector to Predictor.

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Awaluddin menyebut perkembangan mobilitas masyarakat dan semakin kompleksnya risiko transportasi menuntut sistem perlindungan yang lebih adaptif.

Karena itu, Jasa Raharja berupaya meningkatkan kontribusi. Tidak hanya setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga dalam mengurangi risiko kecelakaan.

“Transformasi dari administrative payer menjadi protection provider bukan berarti Jasa Raharja ingin mengambil alih peran regulator ataupun pemangku kepentingan lain. Kami justru ingin memberikan kontribusi yang lebih besar sesuai dengan mandat dan kapasitas yang kami miliki,” kata Awaluddin dalam pertemuan dengan Forum Wartawan Perhubungan di Jakarta.

Awaluddin menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan santunan tetap menjadi prioritas perusahaan. Namun, pengalaman dan data yang dimiliki Jasa Raharja juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat langkah pencegahan.

“Namun, kami juga ingin melangkah lebih jauh. Ketika data dan pengalaman pelayanan yang kami miliki dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencegahan kecelakaan, di situlah Jasa Raharja dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya.