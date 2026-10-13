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Keselamatan Pemain Jadi Prioritas, PSSI Bakal Kaji Ulang Laga Timnas Indonesia di Timur Tengah

Keselamatan Pemain Jadi Prioritas, PSSI Bakal Kaji Ulang Laga Timnas Indonesia di Timur Tengah
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Ketum PSSI Erick Thohir saat ditemui di kawasan Gerbang Pemuda, Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PSSI tengah mempertimbangkan ulang untuk mengadakan laga FIFA Matchday pada November mendatang di kawasan Timur Tengah.

Ketum PSSI Erick Thohir mengaku saat ini masih melihat kondisi keamanan terlebih dahulu di daerah tersebut mengingat kawasan tersebut tengah terjadi gejolak.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai keselamatan pemain di atas segalanya sehingga pihaknya masih mempertimbangkan akan mengadakan uji coba di sana.

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“Kondisi di Timur Tengah saat ini cukup memprihatinkan, terutama dari sisi keamanan. Untuk itu keselamatan pelatih dan pemain kami menjadi prioritas,” ujar Erick.

“Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya sudah menyepakati pertandingan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan di sana.”

Erick berharap kondisi di Timur Tengah bisa kondusif sehingga Timnas Indonesia jadi bermain pada laga uji coba.

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Saat ini PSSI tengah berpacu dengan waktu mengingat persiapan untuk menggelar laga tersebut praktis hanya satu bulan.

“Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menjamin keamanan, tentu kami harus mempertimbangkan kembali rencana tersebut,” ungkap Erick.

PSSI tengah mempertimbangkan ulang untuk mengadakan laga FIFA Matchday pada November mendatang di kawasan Timur Tengah

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