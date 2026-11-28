jpnn.com - Pembalap muda Indonesia Kingston Romeo Effendi antusias menyambut kesempatan tampil di ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026.

Bagi Kingston, ajang tersebut menjadi pengalaman baru sekaligus tantangan berbeda dalam perjalanan kariernya sebagai pembalap.

Selama ini, putra Aryo Effendi itu memang lebih banyak berkiprah di cabang olahraga drifting.

Kingston mengakui masih banyak hal yang harus dipelajari untuk beradaptasi dengan karakteristik rallycross.

Hal itu mulai dari teknik mengemudi hingga keterampilan yang berbeda dibandingkan saat berlaga di lintasan drifting.

"Pertama-tama, bagi saya, ini merupakan sesuatu yang cukup baru karena biasanya saya berkompetisi di olahraga drifting. Jadi, kesempatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karier saya sebagai pembalap," ujar Kingston.

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Kingston menilai keikutsertaannya dalam ajang tersebut menjadi kesempatan berharga untuk menambah pengalaman sekaligus mengembangkan kemampuan sebagai pembalap.

Terlebih, FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan mempertemukannya dengan sejumlah pembalap terbaik dunia.