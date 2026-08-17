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Kesepakatan Rampung, Barcelona Rekrut Rodri dari Manchester City

Kesepakatan Rampung, Barcelona Rekrut Rodri dari Manchester City
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Gelandang Manchester City asal Spayol Rodri. (AFP/JAVIER SORIANO)

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona merekrut Rodri dari Manchester City pada bursa transfer musim 2026 ini. Barca dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Man City untuk merekrut kapten Tim Nasional Spanyol itu.

Berdasarkan sejumlah laporan, termasuk The Athletic pada Senin (17/8), transfer Rodri bernilai sekitar 65 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,4 triliun.

Rodri dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Barcelona. Proses transfer Rodri ke Camp Nou diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan.

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Gelandang berusia 30 tahun itu menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan Manchester City selama tujuh musim terakhir.

Dia bergabung dengan The Citizens dari Atletico Madrid pada 2019 dengan biaya transfer yang saat itu mencapai rekor klub 62,8 juta pound sterling.

Selama memperkuat Man City, Rodri mencatatkan 298 penampilan dan membantu klub meraih 12 trofi utama.

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Koleksi tersebut mencakup empat gelar Liga Inggris, dua Piala FA, tiga Piala Liga Inggris, serta Liga Champions 2022/23.

Rodri juga meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2024 setelah tampil impresif bersama Manchester City dan tim nasional Spanyol.

Barcelona dan Manchester City mencapai kesepakatan untuk perekrutan Rodri pada bursa transfer musim 2026.

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