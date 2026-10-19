Keseruan Alfamart Run 2026 Masih Berlanjut Lewat Unboxing Challenge Goodie Bag 50 Kg
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan peserta memeriahkan Alfamart Run 2026 di Plaza Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (18/10).
Goodie bag berukuran jumbo seberat 50 kg lebih menjadi perbincangan, tidak hanya di kalangan peserta, tetapi juga masyarakat umum yang melihatnya.
Ajang lari yang menggabungkan olahraga dan hiburan ini, diikuti sekitar 5.000 pelari yang berpartisipasi dalam dua kategori, yakni 5K dan 10K.
Selain menawarkan pengalaman berlari, acara ini juga menghadirkan beragam hiburan dan kesempatan bagi peserta untuk membawa pulang berbagai hadiah.
Marketing Director Alfamart Ryan Alfons Kaloh mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Alfamart Run terus terlihat sejak informasi mengenai acara tersebut diumumkan kepada publik.
“Total, tahun ini Alfamart Run diikuti 5.000 pelari. Antusiasnya sangat tinggi, bahkan lebih dari tiga juta orang berebut tiket Alfamart Run sejak pertama kali diumumkan ke publik pada awal 2026,” ujar Ryan.
Alfamart Run 2026 juga dimeriahkan dengan kehadiran Padi Reborn.
Momen yang paling dinantikan peserta saat pengundian hadiah utama atau grand prize berupa dua unit mobil listrik Wuling Aira.
Alfamart Run 2026 tidak hanya menghadirkan pengalaman berolahraga, tetapi juga mengedepankan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
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