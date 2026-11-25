jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cut Keke, Ersa Mayori, dan Diana Pungky dipertemukan dalam film terbaru yang berjudul 5 cm Revolusi Hati.

Dalam film yang merupakan prekuel dari 5 cm (2012) tersebut, ketiganya didapuk memerankan sosok ibu dari para karakter utama remaja.

Adapun Cut Keke berperan sebagai ibunda dari Azizah yang diperankan oleh Rachel Aseela, sementara Ersa Mayori memerankan karakter Ibunda Zafran yang diperankan oleh Roman King.

Kemudian, Diana Pungky memerankan sosok ibunda dari Astri yang diperankan oleh Olivia Morrison.

Ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Selatan, ketiganya lantas membagikan cerita soal keseruan mereka selama syuting film 5 cm Revolusi Hati.

Diana Pungky menuturkan bahwa mereka sempat tidur bareng saat menunggu untuk syuting. Cut Keke menimpali bahwa mereka kerap berbagi cerita di sela-sela syuting film 5 cm Revolusi Hati.

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"Curhat, bercerita yang enggak penting. Ngobrolin horor jam 2 pagi begitu lah," kata Cut Keke di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).

Selain obrolan hangat, urusan perut juga menjadi hal menarik selama ketiga aktris itu berada di lokasi syuting.