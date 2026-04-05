Keseruan Egg Hunt di East Coast PIK, Anak Kecil hingga Orang Dewasa Berburu Telur Voucer Menarik

jpnn.com - JAKARTA - kaget jika sedang mengunjungi East Cost Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara, lalu melihat orang-orang dewasa tiba-tiba serius mengamati semak-semak atau sudut tenant. Bisa jadi, mereka lagi berburu telur.

Memang biasanya berburu atau hunting identik dengan mencari diskon maupun flash sale. Namun, kali ini yang menjadi buruan di East Coast PIK justru telur.

Pada 3-12 April 2026, di East Coats PIK ada event Egg Hunt. Event itu tidak hanya membuat anak-anak heboh, karena para orang dewasa pun ikut “terpancing”, bahkan ujung-ujungnya malah sama semangatnya dalam berburu telur.

Telur-telur yang warna-warni disembunyikan di berbagai sudut kawasan. Ada yang disembunyikan di zona publik, ada pula yang tersembunyi di area tenant.

Isinya? Cash voucher hingga Rp 100.000 yang bisa langsung dipakai tanpa minimum pembelian. Kombinasi yang cukup untuk bikin siapa pun rela putar-putar.

Kevin (10) adalah salah satu contohnya. Bocah belia itu tampak sangat serius menjalankan “misi” perburuan telur tersebut, bahkan punya strategi sendiri.

Menurut Kevin, dirinya sengaja mencari di tempat yang agak sepi.

“Biasanya di situ masih ada telur. Tadi sudah dapat dua,” katanya dengan percaya diri.