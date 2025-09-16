Keseruan Etape 6 Tour de Entete 2025

jpnn.com - WAINGAPU - Pembalap Malaysia Cameron Ronalds Frase memenangi Etape 6 lomba balap sepeda internasional Tour de Entete 2025 Tambolaka-Waingapu, Selasa (16/9).

Cameron menuntaskan lintasan dengan tujuh tanjakan panjang dan satu tanjakan pendek, turunan dan kelokan sepanjang 170,3 kilometer dalam tempo empat jam dua menit 17 detik.

Di belakang Cameron, menyusul pembalap Filipina Aidan James Dumpit Mandoza dengan catatan waktu empat jam dua menit 31 detik dan Zulfikri bin Zulzulkifli di posisi ketiga dengan catatan waktu empat jam dua menit 31 detik.

Pembalap dengan poin terbanyak dikoleksi oleh Youcef Pequiqui. Raja tanjakan masih dipertahankan Muhammad Herlangga. Pemimpin umum etape 1-6 masih dikuasai Kenny Cornelis Ernst Nijssen.

Pembalap Indonesia terbaik masih dipertahankan Muhammad Raihan Maulidan. Pembalap muda terbaik Muhammad Andy Royan dan Muhammad Syelhan Nurrahmat.

Etape 6 Tour de Entete 2025 start di depan rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya tepat pukul 09.00 Wita, dilepas oleh Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla disaksikan Gubernur NTT Melki Laka Lena.

Bupati Ratu Wulla berterima kasih kepada para riders, panitia, penyelenggara, dan Gubernur NTT yang telah mempercayakan Sumba Barat Daya menjadi salah satu etape lomba balap sepeda internasional.

"Tour de Entete ajang Sumba Barat Daya, mempromosikan pariwisata, alam dan budaya. Sumba Barat Daya kaya akan destinasi wisata dengan pantai eksotis. Kami berharap para riders bisa kembali sebagai wisatawan," kata Ratu Wulla.