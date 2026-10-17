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Keseruan Girl Group di Synchronize Fest 2026, Dari Super Girlies hingga Chibi Chibi

Keseruan Girl Group di Synchronize Fest 2026, Dari Super Girlies hingga Chibi Chibi
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Chibi Chibi di panggung District Synchronize Fest 2026, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Panggung District di Synchronize Fest 2026 pada Sabtu (17/10) malam dipadati penonton, yang menantikan segmen Indonesian Girl Group.

Dalam segmen tersebut, terdapat enam girl group yang populer di tahun 2000-an, mereka yakni Super Girlies, G-String, Princesstale, Chibi Chibi, 7ikon, dan Sivia, Ify, Agatha Pricilla, serta Febby Rastanty.

Kemeriahan panggung itu dibuka oleh penampilan Super Girlies dengan membawakan hits mereka, Aw Aw Aw.

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Kompak para penonton berseru semangat dan ikut bernyanyi seiring lagu itu dilantunkan.

Setelah menyapa para penonton yang memadati area panggung Distric, girl group tersebut melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu 'Malu Malu Mau'.

Segmen Indonesian Girl Group dilanjutkan dengan penampilan G String dengan lagu andalan mereka 'Hunny Bunny Sweetie', lalu Princesstale dengan 'Jangan Pergi' yang sukses membakar semangat penonton.

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Terdengar para penonton di area panggung ikut bernyanyi bersama.

Seruan penonton makin terdengar saat Sivia, Ify Alyssa, Agatha Pricilla, dan Feby Rastanty naik ke atas panggung.

Panggung District di Synchronize Fest 2026 pada Sabtu (17/10) malam dipadati penonton, menantikan segmen Indonesian Girl Group.

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