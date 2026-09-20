Keseruan Jatinangor Music Fest Makin Lengkap Bareng BNI

jpnn.com, JATINANGOR - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai aktivitas dan layanan digital bagi pengunjung Jatinangor Music Fest IKA Unpad 2026 yang berlangsung pada 19 September 2026.

Jatinangor Music Fest merupakan bagian dari rangkaian Homecoming Festival IKA Unpad 2026 yang mempertemukan alumni, mahasiswa, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan hiburan dan kebersamaan.

Di tengah kemeriahan festival, Booth BNI menjadi salah satu ruang interaksi bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat layanan perbankan digital, membuka rekening melalui wondr by BNI, hingga menikmati berbagai program transaksi.

Salah satunya dirasakan Hanif, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yang datang bersama temannya untuk menyaksikan penampilan Dewa 19.

Ketertarikannya pada berbagai aktivitas BNI membuat Hanif mencoba membuka rekening BNI untuk pertama kalinya.

“Ngeliat Booth BNI bagus dan ada berbagai aktivitas menarik jadi berkunjung. Sebelumnya belum punya rekening BNI, terus dikasih tahu wondr sama petugas BNI. Tadi juga pas bikin wondr gampang, langsung jadi. Tinggal scan KTP, bikin password,” ujar Hanif.

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Menurut Hanif, proses tersebut juga didukung penjelasan petugas yang mudah dipahami.

“Petugasnya ramah dan menjelaskannya informatif,” katanya.