Keseruan Ketua PKK Sumsel Feby Deru & Persit KCK Meriahkan Lomba HUT RI, Kompak Banget

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj Febrita Lustia Herman Deru atau akrab disapa Feby Deru ikut memeriahkan rangkaian lomba dan kegiatan olahraga dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Acara yang dipusatkan di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya pada Kamis (14/8) itu berlangsung meriah dan penuh keceriaan.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah II/Sriwijaya Desi Ujang Darwis beserta jajaran ibu-ibu Forkopimda.

Mereka bersama-sama mengikuti berbagai kegiatan yang sarat dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme.

Kegiatan dimulai dengan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta dilanjutkan senam jantung sehat.

Setelah itu, suasana menjadi semakin semarak dengan lomba gobak sodor, lomba memindahkan kaleng memakai tali, lomba berjalan berkelompok, lomba estafet sarung, hingga lomba tenis meja.

Dalam kesempatan tersebut, Feby Deru mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaraan acara.

Menurut istri Gubernur Sumsel Herman Deru itu, peringatan HUT RI bukan sekadar mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi ajang mempererat persatuan dan rasa cinta tanah air.