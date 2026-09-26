Keseruan King Nassar di Pestapora 2026, Pakai Kostum 'Carousel' Hingga Bagi-Bagi Lolipop
jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut King Nassar tak hanya mencuri perhatian penonton karena kostum panggungnya yang unik dengan tema carousel.
Penampilan pria berusia 38 tahun itu yang energik, goyangannya yang lihai, serta suaranya yang merdu membuat area panggung Pestapora dipadati penonton.
King Nassar tampil di atas panggung dengan mengenakan pakaian bertema carousel berwarna merah dan putih. Penampilannya tersebut langsung menarik perhatian penonton yang memadati area panggung.
Lagu "Lima Menit Lagi" yang dipopulerkan Ine Sinthya menjadi lagu pertama yang dibawakan King Nassar dalam penampilannya di Pestapora.
Di tengah penampilannya, King Nassar sempat melemparkan pertanyaan kepada penonton mengenai kostum yang dikenakannya tersebut.
"Bagaimana bajunya? Suka? Love it? Like it?" tanya King Nassar yang disambut sorakan penonton pada Jumat malam.
Dia kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu "Lima Menit Lagi". Aksi King Nassar yang energik sukses membuat penonton ikut bersemangat.
Sesekali, dia juga mengajak penonton berjoget dan melompat bersama sambil membawakan sejumlah lagu. Lagu "Ikan dalam Kolam" dan "Gejolak Asmara" turut dinyanyikan King Nassar dalam penampilannya malam itu.
Pedangdut King Nassar sukses menggoyang dan meriahkan panggung Pestapora 2026, di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat (25/9) malam. Foto: Firda/JPNN.com
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