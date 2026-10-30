menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Keseruan Konser LANY, Paul Klein Ajak Penonton Berjoget di Atas Panggung

Keseruan Konser LANY, Paul Klein Ajak Penonton Berjoget di Atas Panggung

Keseruan Konser LANY, Paul Klein Ajak Penonton Berjoget di Atas Panggung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LANY ajak penonton naik ke atas panggung, dalam konser bertajuk 'Soft World Tour', di Indonesia Arena, GBK Area, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup band LANY menggelar konser hari pertamanya di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam.

Dalam konser bertajuk Soft World Tour ini, band asal Amerika Serikat itu membuka penampilan dengan lagu 'Soft'.

LANY kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Why, Make Me Forget, you!, hingga Thick and Thin.

Baca Juga:

Saat hendak membawakan lagu Prettiest Thing I've Ever Seen, Paul Klein tiba-tiba mempersilakan seorang penonton perempuan naik ke atas panggung.

Penonton perempuan itu tampak bahagia dan ikut berjoget bersama Paul di atas panggung.

Suasana Indonesia makin riuh tatkala melihat momen tersebut.

Baca Juga:

Penonton lainnya, bahkan tampak antusias menyaksikan kesempatan langka yang didapatkan perempuan tersebut.

Beberapa kali penonton perempuan tersebut mengabadikan momen kebersamaannya dengan Paul di atas panggung.

Grup band LANY menggelar konser hari pertamanya di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI