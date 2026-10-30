Keseruan Konser LANY, Paul Klein Ajak Penonton Berjoget di Atas Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Grup band LANY menggelar konser hari pertamanya di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam.

Dalam konser bertajuk Soft World Tour ini, band asal Amerika Serikat itu membuka penampilan dengan lagu 'Soft'.

LANY kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Why, Make Me Forget, you!, hingga Thick and Thin.

Saat hendak membawakan lagu Prettiest Thing I've Ever Seen, Paul Klein tiba-tiba mempersilakan seorang penonton perempuan naik ke atas panggung.

Penonton perempuan itu tampak bahagia dan ikut berjoget bersama Paul di atas panggung.

Suasana Indonesia makin riuh tatkala melihat momen tersebut.

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Penonton lainnya, bahkan tampak antusias menyaksikan kesempatan langka yang didapatkan perempuan tersebut.

Beberapa kali penonton perempuan tersebut mengabadikan momen kebersamaannya dengan Paul di atas panggung.