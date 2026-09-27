Keseruan Konser The Weeknd Hari Pertama di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi The Weeknd sukses mengguncang panggung Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (26/9) malam.

Konser bertajuk After Hours Til Dawn Tour 2026 LIVE IN ASIA itu dibuka dengan penampilan DJ Yousuke Yukimatsu selama kurang lebih 40 menit.

Menariknya, disjoki asal Jepang tersebut beberapa kali menyelipkan bunyi-bunyian dari alat musik Indonesia dalam musik yang dibawakannya.

Sekitar pukul 21.00 WIB, The Weeknd akhirnya hadir di tengah-tengah panggung dengan membawakan lagu 'Baptized In Fear' dan 'Wake Me Up'.

Penampilan The Weeknd makin memukau dengan topeng kerlap-kerlip yang ikut memancarkan sinar laser dari mata sang superstar.

Pemilik nama Abel Makonnen Tesfaye itu tampil dengan enerjik di atas panggung yang berbentuk bak huruf t.

Patung setinggi 12 meter karya seniman Jepang, Hajime Sorayama juga mencuri perhatian penonton dalam konser tersebut.

Di awal, tampak penari latar memakai jubah panjang berwarna merah yang melengkapi penampilan The Weeknd.