Keseruan Safari Bazaar ke-19, Kehadiran UMKM Hingga Peluncuran Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Safari Bazaar yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) telah memasuki putaran ke 19.

Empat proyek hunian yaitu Maple Park Sunter, Signature Park Grande Cawang, Victoria Square Tangerang dan Sahid Sudirman menggelar bazaar tersebut di sepanjang Agustus 2026.

Safari Bazaar digelar dengan tujuan selalu mendukung pergerakan perekonomian nasional dan memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha untuk memasarkan produk.

RINS Kombis tetap konsisten mendukung perputaran perekonomian nasional melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dagang dan konsumen di areal proyek hunian atau apartemen tersebut.



Ruby Herman selaku Presdir RINS Kombis bersyukur Safari Bazaa telah berjalan sejauh ini. Dia mengaku bahwa RINS Kombis dan tim kreatif masing-masing proyek hunian telah melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan kegiatan niaga dua bulanan tersebut.

“Perjalanan hingga ke-19 membuktikan konsistensi dan daya tahan Safari Bazaar sebagai wadah interaksi komunitas, UKM, menengah dan hiburan cukup bisa diandalkan. Secara umum perhelatan Safari Bazaar memiliki beberapa keunggulan, pada konsep kolaborasi yang memadukan bazaar UKM, menengah dan besar, panggung ekosistem seni/musik lokal, serta suasana kekeluargaan yang dekat dengan pengunjung. Trade mark utamanya adalah komitmen untuk selalu memberdayakan talent lokal di setiap titik penyelenggaraan," ungkap Ruby Herman dalam keterangan resmi.

Namun demikian, penyelenggara juga tidak menampik bahwa ada beberapa poin yang harus ditingkatkan untuk meraih pencapaian yang lebih baik ke depannya.

“Hal yang perlu ditingkatkan di Safari Bazaar adalah optimalisasi manajemen alur pengunjung (crowd control), tata letak booth agar pemetaan pengunjung lebih merata, serta integrasi promosi digital agar jangkauan brand peserta bazaar semakin luas’, tambahnya.