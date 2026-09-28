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Keseruan Syahrini di Pestapora 2026, Kolaborasi Bareng Adrian Khalif & NPD, Hingga Bikin Partai

Keseruan Syahrini di Pestapora 2026, Kolaborasi Bareng Adrian Khalif & NPD, Hingga Bikin Partai
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Penyanyi Syahrini kolaborasi bareng Adrian Khalif dan boyband NPD, di Pestapora stage, Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - SYAHRINI sukses mengguncang panggung Pestapora 2026 pada Minggu (27/9) malam.

Antusiasme penonton untuk menyaksikan penampilan Syahrini setelah tujuh tahun hiatus pun terlihat dari padatnya area panggung tersebut.

Sorak sorai dan teriakan antusias penonton pun terdengar tatkala penyanyi yang dikenal dengan panggilan 'Princess' tersebut hadir di atas panggung.

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Syahrini tampak memukau dengan pakaian berwana kuning dan hitam, serta hijab hitam yang dikenakannya.

Lagu 'Sesuatu' dan 'Seperti Itu' membuka penampilan istri Reino Barack tersebut di Pestapora 2026 malam ini.

Syahrini menyapa para penonton yang telah memadati area panggung utama seusai menyanyikan dua lagu itu.

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Tak hanya menyapa penonton, perempuan 46 tahun itu juga memberi peringatan kepada copet yang mungkin berkeliaran di area festival musik tersebut.

"Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh. Mau dengar lagi dong anak-anak keren di Pestapora mana suaranya? Mana semangatnya? Mana copetnya? Jangan, ya mas copet. Kau tidak boleh ambil dompet mereka kau ambil saja hati aku. Seperti itu," ujar Syahrini yang langsung disambut tawa oleh para penonton, di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Penyanyi Syahrini sukses mengguncang panggung Pestapora 2026 pada Minggu (27/9) malam.

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