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Keseruan Tulus di Pestapora Hari Ketiga, Nyanyi Bareng Penonton

Keseruan Tulus di Pestapora Hari Ketiga, Nyanyi Bareng Penonton
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Penyanyi Tulus di panggung Pestapora, Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tulus meramaikan panggung Pestapora hari ketiga di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

Adapun pria 39 tahun tersebut mulai tampil di atas panggung sekitar pukul 17.00 WIB.

Terlihat area panggung Pestapora, tempat Tulus manggung, dipadati oleh para penonton.

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Dalam penampilannya kali ini, Tulus membawakan sederet lagu-lagu hitsnya, mulai dari Interaksi, Monokrom, hingga Kelana.

Seusai membawakan lagu Kelana, Tulus lantas menyapa para penonton.

Dia pun menanyakan kepada penonton lagu yang ingin didengarkan dalam penampilannya kali ini.

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"Ada enggak lagu yang teman-teman ingin dengarkan? Cahaya? Apalagi? Adu rayu? Sebentar 40 menit, apa kita bawain Adu Rayu? Kita saling adu ya. Adu Rayu," ujar Tulus kepada penonton.

Dia lalu melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Adu Rayu. Para penonton tampak bersorak-sorai tatkala musik Adu Rayu mulai dimainkan sambil ikut bernyanyi.

Penyanyi Tulus meramaikan panggung Pestapora hari ketiga di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).

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