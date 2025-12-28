menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur

Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur

Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Yusuf Mahardika, Yasamin Jasem, dan Aufa seusai menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Yusuf Mahardika berbagi keseruannya setelah menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12).

Baginya, aktivitas fisik yang memacu adrenalin seperti paintball bukan hal baru.

"Sudah, sudah lumayan sering aku (paintball). Jadi, paintball tuh intinya kayak seru aja," ujar Yusuf Mahardika.

Baca Juga:

Akan tetapi, pengalaman bermain paintball indoor yang dilakukannya bersama para pemain film Timur kali ini menghadirkan sensasi berbeda.

Sebab arena paintball itu dibuat menyerupai set film Timur, sehingga membuat Yusuf Mahardika seakan kembali ke masa syuting setahun lalu.

"Set-nya itu yang bikin nostalgic," kata pria 26 tahun tersebut.

Baca Juga:

Tak hanya itu, dia juga bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan yang sudah lama tak bertemu sejak syuting Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Yasamin Jasem mengatakan, momen bermain paintball kali ini juga menjadi ajang reuni kecil bagi mereka.

Aktor Yusuf Mahardika berbagi keseruannya setelah menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI