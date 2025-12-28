Keseruan Yusuf Mahardika Main Paintball Bareng Cast Film Timur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Yusuf Mahardika berbagi keseruannya setelah menjajal aktivitas paintball di Mbloc, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12).

Baginya, aktivitas fisik yang memacu adrenalin seperti paintball bukan hal baru.

"Sudah, sudah lumayan sering aku (paintball). Jadi, paintball tuh intinya kayak seru aja," ujar Yusuf Mahardika.

Akan tetapi, pengalaman bermain paintball indoor yang dilakukannya bersama para pemain film Timur kali ini menghadirkan sensasi berbeda.

Sebab arena paintball itu dibuat menyerupai set film Timur, sehingga membuat Yusuf Mahardika seakan kembali ke masa syuting setahun lalu.

"Set-nya itu yang bikin nostalgic," kata pria 26 tahun tersebut.

Tak hanya itu, dia juga bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan yang sudah lama tak bertemu sejak syuting Timur.

Dalam kesempatan yang sama, Yasamin Jasem mengatakan, momen bermain paintball kali ini juga menjadi ajang reuni kecil bagi mereka.